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В центре Москвы ликвидировали притон для занятия проституцией 

Москва24 и ещё 3 2 часа назад
В центре Москвы ликвидировали притон для занятия проституцией
Фото: Москва24
Полицейские ликвидировали в центре Москвы притон для занятия проституцией и задержали женщину, подозреваемую в его организации, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Притон работал на улице Садовая-Самотечная под видом массажного салона. По версии следствия, задержанная 28-летняя жительница Подмосковья вместе с неизвестными арендовала помещение и работала там администратором.
Она подбирала девушек, оказывающих услуги интимного характера, платила им зарплату и контролировала соблюдение внутреннего распорядка.
В отношении администратора возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.
Также в борделе задержали пять приезжих женщин в возрасте от 19 до 33 лет, подозреваемых в оказании интимных услуг. В отношении них составили протокол об административном правонарушении.
Ранее суд в Москве отправил под арест мужчину, обвиняемого в попытке продать девушку для занятия проституцией. При получении 750 тысяч рублей он был задержан.
Мужчина написал явку с повинной и полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми организованной группой".
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Криминал , Происшествия , МВД , Москва , Московская область
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