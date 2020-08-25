Россиянин устроил пляжную фотосессию голой дочери

Ранее ИА "Версия-Саратов" сообщило, что 56-летний мужчина задержан в Саратове за фотосессию с участием 10-летней дочери, которую он 13 августа сфотографировал обнаженной на территории парка Победы, а затем сделал интимные фото в квартире и на пляже "Городские пески".

"По данным следствия, в период с 13 августа по 21 августа 2020 года 56-летний житель Саратова трижды совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Следователям СК удалось установить психологический контакт с ребенком и получить сведения об обстоятельствах совершенных в отношении нее противоправных деяний. Следственным органом 56-летний подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Фигуранту дела грозит до 20 лет заключения.

"Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", — отметили в СК.