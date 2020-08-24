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Белоруссия в огне. Главное

Убийцу девятилетней школьницы в Саратове осудили на пожизненный срок

RT на русскомиещё 3
1 час назад
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Михаил Туватин, признанный виновным в убийстве девятилетней девочки в Саратове осуждён на пожизненный срок.
Убийце 9-летней девочки в Саратове вынесли приговор
Фото: СК РФСК РФ
Об этом сообщает kp.ru.
Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом режиме.
По данным следствия, утром 9 октября 2019 года девочка ушла в школу и домой не вернулась. На следующий день её тело нашли в одном из гаражей, мимо которых она проходила.
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Криминал,Происшествия,Саратов,
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