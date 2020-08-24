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Тувинский школьник решил завоевать возлюбленную групповым изнасилованием 

Vse42.ru и ещё 2 24 августа 2020
Тувинский школьник решил завоевать возлюбленную групповым изнасилованием
Фото: Vse42.ru
В городе Кызыл ученик девятого класса устроил несколько групповых изнасилований семиклассницы, которая отказалась с ним встречаться.
Девятиклассник из Республики Тува изнасиловал семиклассницу после того, как она отказалась с ним встречаться. Спустя несколько дней он организовал несколько изнасилований девочки-подростка. Происходящее он снял на видео.
Школьник начал шантажировать семиклассницу записью, обещая выложить ее на всеобщее обозрение. В итоге школьница приходила на встречи с ним и его друзьями, пока один из насильников не выложил видео в закрытую группу. При этом девятиклассник все равно продолжал угрожать девочке, что распространит кадры среди ее знакомых.
Через некоторое время ролик с изнасилованием случайно увидел один из знакомых школьницы. Только после этого о происходящем узнали ее родители. Сама она не рассказывала взрослым об издевательствах.
В настоящее время правоохранители задержали троих подозреваемых в сексуальном насилии. Устанавливаются личности других молодых людей, которые могут быть причастны к преступлениям. С школьницей работают психологи. После произошедшего девочка-подросток стала замкнутой и отказывается идти на контакт, сообщает Life.ru.
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Криминал , Кызыл , Республика Тыва
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