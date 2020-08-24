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Судьба Белоруссии. Главное

Приморец осужден за изнасилование своей матери 

Primpress и ещё 2 24 августа 2020
Приморец осужден за изнасилование своей матери
Фото: Primpress
Житель Лесозаводска 1973 года рождения проведет пять лет за решеткой за изнасилование своей матери, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
По версии следствия, осужденный совершил насильственные действия сексуального характера, имитируя половой акт, а также изнасиловал свою мать еще в декабре 2019 года. Происшествие случилось по месту жительства его матери, когда фигурант дела был пьян.
Установлено, что ранее мужчина был осужден за аналогичное преступление, совершенное в отношении матери его жены.
Лесозаводский районный суд Приморского края признал местного жителя виновным в совершении преступлений по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей»). Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Криминал , ФСИН , Лесозаводск , Приморский Край
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