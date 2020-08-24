Приморец осужден за изнасилование своей матери 

Житель Лесозаводска 1973 года рождения проведет пять лет за решеткой за изнасилование своей матери, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

По версии следствия, осужденный совершил насильственные действия сексуального характера, имитируя половой акт, а также изнасиловал свою мать еще в декабре 2019 года. Происшествие случилось по месту жительства его матери, когда фигурант дела был пьян.

Установлено, что ранее мужчина был осужден за аналогичное преступление, совершенное в отношении матери его жены.