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Белоруссия в огне. Главное

Южанин затолкал жительницу Всеволожска в автомобиль, избил и изнасиловал 

Ivyborg.ru 1 час назад
Южанин похитил россиянку и дважды жестоко изнасиловал
Фото: ТАСС
В пятницу, 21 августа, во Всеволожске женщина поздним вечером вышла на прогулку с собакой около 22 часов. Вскоре у дома на улице Белосельской улице ее встретил бывший сожитель, подъехавший на BMW.
Мужчина, уроженец Азербайджана, затолкал женщину в салон автомобиля и поехал в сторону Ладожского озера. Он забрал у потерпевшей мобильный телефон и начал читать ее переписку и сильно злиться. Вскоре водитель остановился вдоль Дороги жизни, избил женщину и изнасиловал ее.
Женщина пообещала обратиться в полицию, злоумышленник разозлился еще сильнее и снова начал избивать жертву, после чего повторил сексуальный акт.
Потерпевшая описала злоумышленника: рост мужчины 160-165 см, полное телосложение, короткая стрижка, залысины на затылке. На правом плече имеется татуировка в виде дракона. Во время нападения был одет в темные макасины и спортивный костюм Adidas.
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Криминал , Происшествия , Азербайджан , Всеволожск
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