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Южанин похитил россиянку и дважды жестоко изнасиловал 

Майк Габриелян 39 минут назад
Южанин с тату дракона жестоко изнасиловал россиянку
Фото: ТАСС
Под Петербургом азербайджанец с татуировкой дракона избил и изнасиловал бывшую сожительницу. Он затолкал её в салон БМВ и возил по окрестностям.
Инцидент произошел в городе Всеволожске (Ленинградская область), передает IVBG.
В минувшую пятницу, около 10 вечера женщина вышла выгулять собаку. У дома на улице Белосельской улице ее подкараулил бывший сожитель, подъехавший на БМВ.
Он затолкал женщину в салон авто и поехал в сторону Ладожского озера. По пути похититель забрал у потерпевшей смартфон и прочитал ее переписку. Она разозлила его, он остановился на Дороге жизни, избил жертву и изнасиловал ее.
Женщина принялась кричать что обратится в полицию, в ответ подозреваемый вновь изнасиловал ее.
Потерпевшая подала заявление в полицию, его разыскивают. Рост подозреваемого 160-165 см, полное телосложение, короткая стрижка, залысины на затылке. На правом плече имеется татуировка в виде дракона. Был одет в темные мокасины и спортивный костюм «Адидас».
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянин получил 5 лет колонии за изнасилование таксистки угон её авто.
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Криминал , Происшествия , Всеволожск , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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