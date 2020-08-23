Южанин с тату дракона жестоко изнасиловал россиянку

Под Петербургом азербайджанец с татуировкой дракона избил и изнасиловал бывшую сожительницу. Он затолкал её в салон БМВ и возил по окрестностям.

В минувшую пятницу, около 10 вечера женщина вышла выгулять собаку. У дома на улице Белосельской улице ее подкараулил бывший сожитель, подъехавший на БМВ.

Он затолкал женщину в салон авто и поехал в сторону Ладожского озера. По пути похититель забрал у потерпевшей смартфон и прочитал ее переписку. Она разозлила его, он остановился на Дороге жизни, избил жертву и изнасиловал ее.

Женщина принялась кричать что обратится в полицию, в ответ подозреваемый вновь изнасиловал ее.

Потерпевшая подала заявление в полицию, его разыскивают. Рост подозреваемого 160-165 см, полное телосложение, короткая стрижка, залысины на затылке. На правом плече имеется татуировка в виде дракона. Был одет в темные мокасины и спортивный костюм «Адидас».