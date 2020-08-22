В загадочной смерти сексолога в отеле новые подробности

Следы четырёх наркотиков обнаружены в крови погибшей блогерши Анны Амбарцумян. О результатах экспертизы сообщает Агентство «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Согласно заключению эксперта в образцах крови обнаружены наркотические вещества — метадон, кетамин, флуоксетин, кокаин», — сказал источник.
Он добавил, что наркотики продал девушке неустановленный дилер.
Тело Амбарцумян нашли 18 июля в номере пятизвездочного отеля «Петр I», расположенном на улице Неглинная в Москве. Амбарцумян называла себя "сексологом" и «психотерапевтом-экстрасенсом». Женщина вела блог и была частым гостем различных телешоу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что еще до выводов экспертизы Екатерина Диденко позлорадствовала над смертью Анны Амбарцумян, заявив, что она умерла от наркотиков.
«Вчера от наркотиков погибла девушка, которая осуждала меня на одной из передач после моей трагедии. Я хочу всем сказать — не судите, да не судимы будете! Родственникам погибшей выражаю соболезнования», — заявила Диденко.