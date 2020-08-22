На продавщицу секс-шопа напали с ножом в Москве 

В Москве грабитель порезал продавщицу секс-шопа из-за добычи в 11 тысяч рублей. О происшествии сообщает РЕН ТВ со ссылкой на столичное управление МВД.
Инцидент произошел накануне вечером в магазине на севере Москвы. Злоумышленник прятал лицо под медицинской маской. Он избил продавщицу, нанес ей ранения ножом. Преступник забрал из кассы 10 тысяч рублей и не погнушался личными деньгами женщины — 1300 рублями.
Сообщается, что продавщица получила легкие ранения и отказалась от госпитализации.
Нападавшего ищут, ему грозит срок до 8 лет лишения свободы по статье УК РФ «Разбой».
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