Раскрыто убийство российского журналиста 

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По ее словам, в ходе расследования получены доказательства причастности к организации преступления Николая Горюнова , который заказал убийство журналиста своему знакомому Виктору Шестакову . Мотивом расправы стала критика Горюнова в публикациях издания, которым руководил Попков.

По данным СКР, заказчик передал киллеру пистолет с глушителем и тот вечером 24 мая 2017 года расстрелял главреда в его частном доме, выпустив в него пять пуль.

Обоим фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.