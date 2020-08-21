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Раскрыто убийство российского журналиста 

Lenta.ru и ещё 2 48 минут назад
Раскрыто убийство российского журналиста
Фото: tayga.info
Следственный комитет России (СКР) сообщил о раскрытии убийства главного редактора общественно-политической газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова, которого расстреляли в Минусинске (Красноярский край) 24 мая 2017 года из пистолета с глушителем. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, в ходе расследования получены доказательства причастности к организации преступления Николая Горюнова, который заказал убийство журналиста своему знакомому Виктору Шестакову. Мотивом расправы стала критика Горюнова в публикациях издания, которым руководил Попков.
По данным СКР, заказчик передал киллеру пистолет с глушителем и тот вечером 24 мая 2017 года расстрелял главреда в его частном доме, выпустив в него пять пуль.
Обоим фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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Криминал , Происшествия , Дмитрий Попков , Николай Горюнов , Виктор Шестаков , СКР , Красноярский Край , Минусинск
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