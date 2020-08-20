Орский маньяк был замечен в Красноярске 

В Красноярском крае был замечен так называемый орский маньяк. По версии следствия, сюда он приехал из Оренбургской области. Его подозревают в убийстве более 100 женщин и изнасилованиях.

Подозреваемому 63 года, его зовут Валерий Андреев, он работал дальнобойщиком и жил с семьёй в Орске. У него есть жена и двое сыновей. Раньше он никогда не появлялся в поле зрения полиции, не попадался ни на каких правонарушениях. А знакомые мужчины характеризуют его только положительно.

По версии следствия, он убивал и насиловал женщин с 2006-2013 год. Выйти на преступника помогли свидетельства очевидцев. Они видели, как одна из жертв маньяка садилась в машину Андреева. Летом 2012 года дальнобойщика допросили, но задерживать не стали. После чего он скрылся.

Ориентировка на разыскиваемого опубликована на сайте регионального управления МВД. За информацию о нём обещают денежное вознаграждение — 500 тысяч рублей от правительства оренбургской области и один миллион от МВД Андреев входит в десятку самых разыскиваемых в России преступников. В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин ориентировка на него появилась в соцсетях Интерпола. писал NEWS.ru.