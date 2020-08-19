В московском СИЗО обнаружили тело заключенного 

В камере СИЗО-1 Москвы («Матросская тишина») обнаружили тело 27-летнего арестанта без признаков жизни, по предварительным данным, он совершил самоубийство, сообщили в столичном УФСИН

«18 августа в одной из камер СИЗО-1 города Москвы был обнаружен подозреваемый Е., 1993 года рождения, без признаков жизни. Реанимационные мероприятия проводились в течение часа, но результатов не принесли. Признаков насильственной смерти не обнаружено», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По данному факту проводится служебная проверка. По предварительным данным, подозреваемый совершил суицид.

Как пояснили в правоохранительных органах , тело арестанта было обнаружено в туалете камеры. Мужчина являлся обвиняемым по статьям «Кража» и «Грабеж», ранее уже был судим.

В феврале в «Матросской тишине» также был найден мертвым заключенный, признаков насильственной смерти не обнаружили.