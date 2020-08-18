Автомеханика застрелили из-за комментария под видео

В Омске местный житель убил автомеханика из-за конфликта, который разгорелся между ними в соцсети «Вконтакте». В течение трех дней мужчины вели переписку, в которой оскорбляли друг друга и угрожали расправой. В итоге автомастер предложил разобраться лично и написал адрес своей работы, куда его оппонент и приехал вместе с другом. Завершить конфликт мирно не получилось — омич застрелил механика из винтовки. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, свою вину он признал.

В Омске местный житель застрелил сотрудника станции техобслуживания из-за конфликта, произошедшего в соцсети «Вконтакте». Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что 12 августа в одном из сообществ автолюбителей неизвестный мужчина выложил видеозапись и поинтересовался у подписчиков, видят ли они на ней нарушение правил дорожного движения. Автомеханик высказал свое мнение, после чего ему пришло оскорбительное сообщение от другого пользователя соцсети.

Между оппонентами разгорелась перепалка. По данным прокуратуры, в течение трех дней омичи переписывались в личных сообщениях, оскорбляли друг друга и сыпали угрозами. В итоге автомастер предложил обидчику разобраться лично и дал адрес своей работы, куда его оппонент приехал вместе с другом.

Оперативники посмотрели видео с камер наблюдения и выяснили, что неизвестный приехал к станции техобслуживания, взял винтовку и зашел внутрь. Через некоторое время он вышел на улицу уже со своим обидчиком — мужчины продолжали ссориться.

В итоге подозреваемый выстрелил в грудь автомеханика, сел в машину и уехал. Пострадавший же сумел удержаться на ногах и даже кинул вслед уезжающей машине гаечный ключ, однако после этого упал и скончался.

На него во время обеда наткнулись другие механики — именно они сообщили о страшной находке в полицию.

Через полтора часа предполагаемого злоумышленника удалось задержать, в салоне его автомобиля нашли винтовку.

«Подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что в ходе переписки в соцсети убитый угрожал ему и его семье, что и разозлило его», — рассказали в УМВД по Омской области.

В областном управлении Следственного комитета по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Стрелявшего заключили под стражу.

Это не единственный случай, когда разборки между россиянами в соцсетях приводили к плачевным последствиям в реальности. Так, в сентябре 2018 года в интернете появилась видеозапись, на которой двое московских подростков жестоко избивают сверстника. Сначала ему наносят удары руками по голове, затем опрокидывают на землю и бьют ногами.

В итоге пострадавший с серьезными травмами был госпитализирован — врачи диагностировали у него многочисленные гематомы, сильные ушибы спины и головы.

Благодаря сохранившейся видеозаписи и показаниям очевидцев следователи быстро выяснили личности нападавших — ими оказались 14-летние ученики одной из школ.

Поводом же к расправе послужила переписка в соцсетях, в которой потерпевший поссорился со своими оппонентами. Они же в свою очередь выяснили адрес школы, в которой учился собеседник, и подкараулили его после уроков. Учитывая тяжесть нанесенных увечий, хулиганам предъявили обвинения по статье «Покушение на убийство».

Иногда разборки в соцсетях заканчиваются еще более трагически.

Так, в октябре 2016-го в одном из дворов Красноярска 13-летний подросток ударом ножа в грудь убил семиклассника из соседней школы.

Прохожие пытались помочь пострадавшему, однако тот потерял слишком много крови и скончался на месте происшествия.

В Следкоме выяснили, что утром накануне убийства подростки переписывались друг с другом в соцсетях. Разговор у них шел о классной руководительнице — матери одного из них. После нелицеприятного высказывания в ее адрес сын вызвал обидчика на разговор, прихватив с собой пару друзей и перочинный ножик. Убийцу задержали сразу после случившегося, однако в силу возраста уголовной ответственности ему удалось избежать.

Как объяснял РИА «Новости» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков , чаще всего люди считают, что за слова, сказанные в онлайне, им ничего не будет. «Они думают, что безнаказанно могут кого-то оскорбить или унизить и тем самым якобы превознести себя над обществом. Но иногда попадаются принципиальные граждане, которые считают, что за слова нужно отвечать, и идут на все, чтобы наказать оппонента», — отмечал эксперт.