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В Красноярске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве и изнасиловании сестры в 2010 году 

Новости Следственного комитета РФ 1 час назад
Россиянин изнасиловал и замотал в скотч сестру
Фото: РИА Новости
Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Березовского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью сокрытия другого преступления) и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).
По версии следствия, 20 июня 2010 года на тот момент 25-летний обвиняемый, находился по месту своего жительства со своей родной по отцу 14-летней сестрой, пришедшей к нему в гости.
Злоумышленник, испытывая к девушке неприязнь, сначала изнасиловал, а затем перемотал ее скотчем, в том числе органы дыхания, лишив возможности дышать. После того как потерпевшая скончалась, он закопал тело в подвале своего дома, и почти десять лет скрывал обстоятельства преступления.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Криминал , Происшествия , СКР , Красноярск , Красноярский Край , Республика Хакасия
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