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Эксперт рассказал, как мошенники наживаются на любителях пиццы 

РИА Новости и ещё 2 50 минут назад
Мошенники наживаются на любителях пиццы
Фото: Reuters
Мошенники регулярно адаптируют используемые схемы обмана жертв к меняющимся реалиям. На фоне новостей о росте спроса на сервисы доставки еды возросло и количество поддельных ресурсов с подобными предложениями. Злоумышленники заманивают пользователей на такие сайты через массовые рассылки по почте, в социальных сетях, мессенджерах, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов.
Чтобы защитить себя от мошенников при заказе пиццы или суши следует соблюдать стандартные рекомендации, которые применяются для любых интернет-покупках. В первую очередь Сизов советует изучать отзывы о ресурсе в интернете, введя его название вручную в поисковых системах. При получении выгодного предложения от популярного сервиса имеет смысл проверить эту информацию на его официальном сайте.

"Полезным будет внимательно изучить содержимое ресурсов: посмотреть, нет ли ошибок в доменном имени и броских отличий в дизайне. При просмотре письма с компьютера следует навести курсор на текст ссылки и проверить реальный URL, по которому пользователь будет перенаправлен при клике", — рекомендует эксперт.

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Комментарии
Криминал , Интернет , Происшествия , Алексей Сизов
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