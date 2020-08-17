Суд решил судьбу актера Сынгаевского

Бутырский суд Москвы приговорил к 5 годам российского актера Владимира Сынгаевского по обвинению в хищении денег со счетов умерших людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Отмечается, что он также должен выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

По данным следствия, в июле 2018 года участники группировки, в которую также входил 63-летний актер, сделали поддельное замечание от имени скончавшегося в сентябре 2017 года мужчины, в документе указывалось, что одному из соучастников переходило право собственности на квартиру на улице Милашенкова. Завещание было передано нотариусу, и соучастник приобрел право на наследство. Подобным образом мошенники присвоили две квартиры на улицах Аргуновская и Полярная.

Также в мае прошлого года Сынгаевский вместе со своей группировкой по фиктивному паспорту на имя умершего в феврале 2019 мужчины оформил нотариальную доверенность с правом распоряжения его денежными счетами, в итоге были украдены свыше 2 млн рублей.

В общей сложности мошенники похитили 19 млн рублей. В отношении других участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.