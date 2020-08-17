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Суд в Москве приговорил актера Сынгаевского к 5 годам за хищение 

Газета.Ru и ещё 3 21 минуту назад
Суд решил судьбу актера Сынгаевского
Фото: kino-teatr.ru
Бутырский суд Москвы приговорил к 5 годам российского актера Владимира Сынгаевского по обвинению в хищении денег со счетов умерших людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Отмечается, что он также должен выплатить штраф в размере 1 млн рублей.
По данным следствия, в июле 2018 года участники группировки, в которую также входил 63-летний актер, сделали поддельное замечание от имени скончавшегося в сентябре 2017 года мужчины, в документе указывалось, что одному из соучастников переходило право собственности на квартиру на улице Милашенкова. Завещание было передано нотариусу, и соучастник приобрел право на наследство. Подобным образом мошенники присвоили две квартиры на улицах Аргуновская и Полярная.
Также в мае прошлого года Сынгаевский вместе со своей группировкой по фиктивному паспорту на имя умершего в феврале 2019 мужчины оформил нотариальную доверенность с правом распоряжения его денежными счетами, в итоге были украдены свыше 2 млн рублей.
В общей сложности мошенники похитили 19 млн рублей. В отношении других участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Москва
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