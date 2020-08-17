Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Москвич избил годовалую дочь сожительницы и признался в покушении на убийство 

Lenta.ru и ещё 2 36 минут назад
Москвич избил годовалую дочь сожительницы
Фото: РИА Новости
Житель Москвы избил годовалую дочь своей сожительницы и нанес ей многочисленные травмы головы и тела. Следователи предъявили ему обвинение в покушении на убийство, мужчина полностью признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по столице Юлию Иванову.
По данным следствия, инцидент произошел 15 августа в квартире дома на юго-востоке города. Мотивы москвича не раскрываются.

«В настоящее время мужчине 1999 года рождения предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал свою вину», — сказала Иванова.

Девочку и мать госпитализировали, ребенку оказывается медицинская помощь. Заведено дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Решается вопрос о возбуждении дела против родительницы за неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ).
Ранее сообщалось, что москвич был задержан за избиение двух маленьких детей жены. Младшая девочка получила серьезные травмы головы. Столичный департамент труда и социальной защиты населения взял ситуацию под свой контроль, женщине будет предложена помощь кризисного центра и юристов.
Последние новости
Появилась новая версия возникновения коронавируса Появилась новая версия возникновения коронавируса На митинге против Лукашенко собрались тысячи людей На митинге против Лукашенко собрались тысячи людей Путин снова поговорил с Лукашенко Путин снова поговорил с Лукашенко
Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Юлия Иванова , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
Стала известна причина травмы головы Легкоступовой
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Мы работаем»: Лукашенко наносит ответный удар
«Мы работаем»: Лукашенко наносит ответный удар
Видео
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
01:30
Полиция задержала облившего кислотой замдиректора завода
Происшествия
Появилось видео переброски техники под прикрытием
01:03
Появилось видео переброски техники под прикрытием
Армия
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
00:28
Сопровождение самолета ЕР-3Е Aries попало на видео
Армия
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
01:09
Опубликовано видео выписки Михаила Ефремова
Общество
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
01:12
Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко
Шоу-бизнес
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
00:52
Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5
Наука и техника
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение