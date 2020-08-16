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Белоруссия в огне. Главное

Волгоградский рецидивист убил супругу, а тело спрятал под ковром 

Родной город 4 часа назад
Россиянин жестоко убил жену и спрятал ее под ковром
Фото: Родной город
Около пяти лет назад жительница Волгоградской области Любовь Ф. (все имена, фамилии, возраст и другие личные данные героев публикации изменены. — Прим. авт.) познакомилась с мужчиной. Оба, со слов родных, любили выпить и устроить выяснение отношений. На тот момент у Любови уже была несовершеннолетняя дочь. Учитывая неподходящие условия для жизни девочки, сестра Любови взяла племянницу к себе. «Родной город» рассказывал об истории этой семьи, тогда спор шел о том, где лучше оставаться девочке. Ее мама вроде бы пыталась наладить свою жизнь, отказаться от пагубных пристрастий, но… Недавно мы узнали — сестра нашла Любовь мертвой в ее доме. На теле женщины — следы побоев. Родные винят в случившемся ее гражданского супруга, мес­тонахождение которого пока определить не удалось.

«С детства была непутевой…»

Со слов родных Любови, она с детства считалась непутевой — сумела окончить лишь шесть классов школы, но уже успела получить условный срок — вроде как за кражу. Потом вышла замуж. Супружеская жизнь, как считают знакомые, не сложилась: шумные застолья, скандалы. Родные говорили, что никто из супругов не работал. Образ жизни этой пары не изменило даже появление на свет дочери.
— Люба, насколько я знаю, лечилась от алкоголизма и наркомании в специальном диспансере, но ничего не помогало, — вздыхает Виктория, сестра женщины. — С первым мужем, от которого у нее дочь, они развелись. Тот более или менее образумился, но все равно признался, что самостоятельно девочку воспитывать не сможет.
В итоге Виктория сама оформила опеку над своей несовершеннолетней племянницей Ксенией.
— Ничего хорошего Ксюша в родном доме не видела, сплошные застолья, — говорит Виктория. — А у меня большая семья, дети, внуки, Ксении есть с кем общаться, я занимаюсь бизнесом, поэтому в финансовом плане могу позволить себе обеспечивать не только своих детей. Недавно вот взяла под опеку двоих мальчиков и двух девочек из детского дома.
Ксения относится к своей тете очень тепло, но и свою маму жалеет — считает, той не повезло в жизни. Надеялась, что она сможет исправиться.
— Да и я с ней все время была на связи, какая бы она ни была, сестра родная все‑таки, — говорит Виктория. — Очень жаль, что ей в жизни попадались непутевые мужчины — уголовник, пьяница, наркоман. Думаю, этот Виталий и погубил сестру. Был бы порядочный мужчина, может, и помог бы ей устроить нормальную жизнь.
Когда Ксюша еще жила вместе с мамой, Виктория часто слышала, что мужчина распускает руки.
— Он отсидел, как мне известно, несколько лет за изнасилование, а потом угодил за решетку и за избиение моей сестры, — объясняет Виктория. — Каждый день он ее бил, как мне говорила Люба, после совместного распития спиртного. Виталий отбыл наказание в течение года, а когда освободился, сестра его снова приняла, как ни в чем не бывало пустила в квартиру. Говорила, жить без него не может…
Соседи хорошо знают эту пару и вздыхают, что квартира была похожа на притон.
— Они постоянно устраивали застолья, — рассказывает соседка Ольга. — Крики, мат… Давно так, и все уже к этому привыкли. Отовсюду в их квартиру приходили алкоголики и пили вместе с ними. Но что Виталий может быть подозреваемым в убийстве Любы — этого, конечно, никто не ожидал, все‑таки они вместе долго жили, лет пять примерно.

«Свидетели видели, как он ее бил»

Любовь перестала выходить на связь с дочерью и сестрой с середины июля.
— И я ей звонила, и Ксюша, но трубку никто не брал, — рассказывает Виктория. — Потом спустя несколько дней я решила поехать и узнать, все ли в порядке. Со мной туда отправились мои сын и зять.
По словам Виктории, она долго звонила и стучала в квартиру, но дверь никто не открывал.

— Потом нам все‑таки удалось попасть внутрь, — продолжает наша собеседница. — Когда мы увидели, что там… просто онемели. На полу лежало тело моей сестры, накрытое ковром. У нее были порезаны руки, на теле — многочисленные следы от ушибов. Да что там говорить, на ней просто живого места не было. От жары труп уже начал разлагаться…

Виктория позвонила в правоохранительные органы. И в это время на пороге появился незнакомый мужчина, который, как выяснилось, несколько дней назад уже был здесь.
— Он рассказал, что в дом Любови и Виталия приходил, чтобы вместе выпить, — говорит Виктория. — И вроде как он был свидетелем избиения моей сестры.
Якобы он видел, как в порыве гнева в очередной раз муж поднял руку на Любу и разбил о ее голову бутылку. Причиной конфликта вроде как послужил тот факт, что женщина случайно пролила лимонад, которым они запивали спиртное.
Свидетель говорит, что женщина ушла спать, а мужчины продолжили застолье. На следующий день этот человек снова приходил в квартиру Любови, но ее уже не видел — дверь открыл Виталий, а про жену сказал, что, мол, та спит.
— Как мне рассказали соседи, потом Виталий весь день ходил по городу и всем жаловался, что Люба куда-то пропала, — плачет Виктория. — Потом вроде он напился, и его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Несколько суток, как я поняла, он пробыл в КПЗ, его допросили и отпустили. Где он сейчас находится, я не знаю.
Теперь правоохранителям предстоит выяснить, причастен ли гражданский супруг Любови к ее смерти. Уголовное дело возбуждено, но в этой истории, говорят следователи, еще нужно разобраться.
— По факту смерти гражданки 1975 года рождения проводится процессуальная проверка, — пояснил Михаил Ганабин, заместитель руководителя районного МрСО. — Дело в том, что эксперты установили — побои, причиненные женщине, не были причиной ее смерти. В настоящий момент назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза.
Но даже если и ее результаты не укажут на убийство, все равно материалы будут переданы в полицию — для проверки факта избиения и возможного возбуждения уголовного дела по статье 116 УК РФ «Побои».
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Криминал , Происшествия , МВД , Волгоградская Область
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