Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт

Схожие советы дает представитель отдела защиты бренда Group-IB Яков Кравцов: проверять любую активность от имени банка на официальном сайте или в колл-центре. Представитель компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов
, в свою очередь, указал, что если человек все же перешел на сайт, имеет смысл внимательно изучить его содержимое: "убедиться в отсутствии отличий в дизайне и ошибок в доменном имени". Эксперт CrossTech Solutions Group Ильяс Киреев отметил, что шестизначные коды авторизации транзакции, которые формирует мобильный банк, не должны быть известны третьим лицам.