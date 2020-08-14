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Украинец заступился за девушку и был зарезан 

Lenta.ru 55 минут назад
Украинец заступился за девушку и был зарезан
Фото: РИА Новости
В Киеве молодой мужчина заступился за девушку, после чего получил несколько ножевых ударов от ее обидчика. Украинца забрала «скорая», однако от полученных ран он умер по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины на своем сайте.
По словам очевидцев происшествия, 25-летний молодой человек увидел, как на улице мужчина ударил по лицу девушку и решил заступиться за нее, однако был зарезан.

«Злоумышленника мы задержали по месту жительства, а при проведении неотложного обыска обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также орудия совершения преступления», — рассказал начальник Подольского управления полиции Павел Василенко.

Задержанным оказался 36-летний украинец. Ранее он привлекался к ответственности за имущественные преступления и угон транспорта. Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство.
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Криминал , Происшествия , Киев
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