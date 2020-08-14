В квартире одного из домов на Ореховом бульваре на юге Москвы правоохранители обнаружили части тела женщины. Позже выяснилось, что несчастную заподозрил в неверности муж и убил, пока та спала. Во время расправы и на протяжении недели в этой же квартире с отцом-убийцей и мертвой матерью находился 6-летний сын.

Убитой оказалась 41-летняя Ольга М, передает 13 августа РЕН ТВ. В совершении зверского преступления подозревается ее 48-летний супруг. По имеющейся информации, мужчина был убежден, что жена изменила ему: он решил отомстить.

По предварительной версии следствия, в свой последний вечер женщина вернулась домой и легла спать. После чего муж зарезал ее ножом во сне и расчленил: соседи слышали звуки пилы и удары молотка. Преступление было совершено еще на прошлой неделе, но женщины никто не хватился. Пока на исходивший из квартиры запах обратили внимание соседи, которые и вызвали полицейских.

Дверь никто не открыл — пришлось ломать.

«Мужчина был в невменяемом состоянии и ничего толком пояснить не мог», — уточняет «Московский комсомолец».

Мужчина всегда был агрессивным, рассказала 13 августа интернет-порталу «360» сноха подозреваемого.

«Он по жизни был агрессивным в бытовом плане, а женщин вообще никогда не считал за людей. Он инвалид, но здоровый мужик — корову завалит, если надо», — рассказала женщина.

По словам снохи, два года назад у него был условный срок за то, что он поднял руку на отца, после чего пожилой мужчина оказался в интернате для психически больных.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мальчика забрали органы опеки, сейчас с ним работают психологи.