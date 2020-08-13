Многодетная россиянка сбежала в ИГ и стала террористкой 

Против москвички возбудили дело за террористическую деятельность после ее побега с тремя детьми в Сирию . Об этом в четверг, 13 августа, сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, у 32-летней россиянки были радикальные взгляды на религию и в 2015 году она забрала детей и улетела сначала в Турцию , а оттуда — в Сирию, где примкнула к террористам «Исламского государства» ( ИГ , запрещена в России ).

Ранее женщину считали без вести пропавшей, однако потом родственники вспомнили, что она в последнее время увлекалась религией и упоминала, что познакомилась в интернете с иностранцем и хочет перебраться к нему на Ближний Восток.

Когда девушка снова появилась в сети, то стала публиковать экстремистские материалы о буднях террористов и призывы уезжать в Сирию.

К ее уголовному делу по статье «Публичные призывы к терроризму» теперь добавили статью «Участие в деятельности организации, которая признана террористической».

Ранее сообщалось, что бывшей российской студентке Варваре Карауловой , пытавшейся вступить в ИГ, запретили девять лет гулять по ночам. Кроме того, дважды в месяц ей необходимо отмечаться в отделе МВД . Сама Караулова и ее адвокаты причины такого решения не понимают. «Мне не совсем понятно, почему суд считает, что меня нужно дополнительно наказать. Ведь девять лет не отходить далеко от дома — это по сути наказание. Я же свое наказание отбыла…», — приводит слова девушки в суде «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.