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Расчленённый рэпер Картрайт мог быть отравлен 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Судмедэксперты получили полный биохимический анализ крови рэпера Энди Картрайта, расчленённого супругой в Санкт-Петербурге. Поученные в ходе экспертизы данные показали, что музыканта отравили. При этом отравление могло происходить по изощренному и хитро спланированному сценарию.
Как пишут «Невские Новости», ранее по расчленённым частям тела был проведён ряд экспертиз, в том числе исследование волосяного покрова и внутренних органов, где могли бы сохраниться следы употребления запрещённых веществ. Специалисты следов наркотиков не нашли. Всё это привело специалистов к выводу, что музыкант был «чист» как во время своей гибели, так и до нее. Вывод экспертов разбивает первоначальные показания жены погибшего Марины Кохал о том, что рэпер умер из-за передозировки.
Кроме того, изучение электронных носителей Кохал показало, что девушка незадолго до трагических событий многократно искала, где и каким образом можно приобрести конкретный медицинский препарат. Это сильнодействующее средство, предназначенное для больных сахарным диабетом. Данных, что кто-либо из их семьи страдал этим заболеванием не имеется. Согласно инструкции, сильная передозировка лекарства может ввести человека в так называемую гипогликемическую кому и без оказания должной медицинской помощи вызвать летальный исход.
Также у правоохранителей имеются данные о том, что следы введения лекарства довольно трудно обнаружить, так как оно имеет свойство расщепляться в организме.
Как писал NEWS.ru, полицейские нашли расчленённый труп Картрайта в квартире на Невском проспекте, 134 в конце июля. Пять пакетов с останками лежали в холодильнике. Вдова музыканта сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила супруга на множество частей и простирала его внутренности. По её словам, она не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако, по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры, и Кохал убила супруга «неустановленным способом».
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Комментарии 2
Криминал , Видео , Происшествия , СКР , Санкт-Петербург
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