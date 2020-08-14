Судмедэксперты получили полный биохимический анализ крови рэпера Энди Картрайта, расчленённого супругой в Санкт-Петербурге . Поученные в ходе экспертизы данные показали, что музыканта отравили. При этом отравление могло происходить по изощренному и хитро спланированному сценарию.

Как пишут «Невские Новости», ранее по расчленённым частям тела был проведён ряд экспертиз, в том числе исследование волосяного покрова и внутренних органов, где могли бы сохраниться следы употребления запрещённых веществ. Специалисты следов наркотиков не нашли. Всё это привело специалистов к выводу, что музыкант был «чист» как во время своей гибели, так и до нее. Вывод экспертов разбивает первоначальные показания жены погибшего Марины Кохал о том, что рэпер умер из-за передозировки.

Кроме того, изучение электронных носителей Кохал показало, что девушка незадолго до трагических событий многократно искала, где и каким образом можно приобрести конкретный медицинский препарат. Это сильнодействующее средство, предназначенное для больных сахарным диабетом. Данных, что кто-либо из их семьи страдал этим заболеванием не имеется. Согласно инструкции, сильная передозировка лекарства может ввести человека в так называемую гипогликемическую кому и без оказания должной медицинской помощи вызвать летальный исход.

Также у правоохранителей имеются данные о том, что следы введения лекарства довольно трудно обнаружить, так как оно имеет свойство расщепляться в организме.