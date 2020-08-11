В Нижнем Тагиле ищут изнасиловавшего трёх девочек мужчину 

В Нижнем Тагиле устанавливают личность мужчины, который подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении трёх девочек. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе регионального СУ СКР, на вид злоумышленнику 35-40 лет.

Инциденты произошли зимой этого года и осенью прошлого. З января в подъезде дома № 22 по улице Матросова неизвестный изнасиловал малолетнюю девочку. Также, по версии следствия, мужчина может быть причастен к ещё двум преступлениям сексуального характера в сентябре 2019 года.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Правоохранители просят граждан сообщить имеющуюся информацию о личности указанного подозреваемого мужчины по телефонам: 8 (3435) 97-60-02, 8 (3435) 97-69-32, 8 (3435) 41-45-07, либо на линию «02». Конфиденциальность гарантируется.

Фото превью: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области