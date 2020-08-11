Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Тагиле ищут изнасиловавшего трёх девочек мужчину 

Уральский меридиан 4 часа назад
В Нижнем Тагиле ищут изнасиловавшего трёх девочек мужчину
Фото: Уральский меридиан
В Нижнем Тагиле устанавливают личность мужчины, который подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении трёх девочек. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе регионального СУ СКР, на вид злоумышленнику 35-40 лет.
Инциденты произошли зимой этого года и осенью прошлого. З января в подъезде дома № 22 по улице Матросова неизвестный изнасиловал малолетнюю девочку. Также, по версии следствия, мужчина может быть причастен к ещё двум преступлениям сексуального характера в сентябре 2019 года.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
Правоохранители просят граждан сообщить имеющуюся информацию о личности указанного подозреваемого мужчины по телефонам: 8 (3435) 97-60-02, 8 (3435) 97-69-32, 8 (3435) 41-45-07, либо на линию «02». Конфиденциальность гарантируется.
Фото превью: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
Уральский меридиан: последние новости
Семья Дмитрия Чупахина подготовила обращения в надзорные органы Семья Дмитрия Чупахина подготовила обращения в надзорные органы Тюменца подозревают в истязании 10-летнего племянника Тюменца подозревают в истязании 10-летнего племянника Зауральцев, жестоко убивших знакомого, нашли по потерянному паспорту Зауральцев, жестоко убивших знакомого, нашли по потерянному паспорту
Криминал , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Хромающий Ефремов отправился суд
01:40
Хромающий Ефремов отправился суд
Происшествия
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
00:54
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
Армия
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
01:52
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
01:37
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение