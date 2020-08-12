В Минске задержали координатора протестов с рюкзаком долларов 

Милиция в Минске задержала мужчину, который раздавал деньги за участие в акциях протеста. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на МВД республики.

Утверждается, что при задержании мужчина оказал сопротивление стражам порядка, и даже сломал нос одному из них. В его рюкзаке нашли более 10 тысяч долларов, которые якобы предназначались участникам массовых беспорядков. Ранее задержанный был судим за незаконные приобретение, хранение и пересылку наркотических средств.

Кроме того, в белорусской столице задержали местного жителя, который, как утверждается, являлся координатором массовых беспорядков. Мужчина снимал номер в гостинице «Беларусь» и «управлял действиями трех подчиненных, которые, в свою очередь, руководили сотнями».