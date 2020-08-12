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В Минске задержали координатора протестов с рюкзаком долларов 

Lenta.ru и ещё 16 1 час назад
В Минске задержали координатора протестов с рюкзаком долларов
Фото: Lenta.ru
Милиция в Минске задержала мужчину, который раздавал деньги за участие в акциях протеста. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на МВД республики.
Утверждается, что при задержании мужчина оказал сопротивление стражам порядка, и даже сломал нос одному из них. В его рюкзаке нашли более 10 тысяч долларов, которые якобы предназначались участникам массовых беспорядков. Ранее задержанный был судим за незаконные приобретение, хранение и пересылку наркотических средств.
Кроме того, в белорусской столице задержали местного жителя, который, как утверждается, являлся координатором массовых беспорядков. Мужчина снимал номер в гостинице «Беларусь» и «управлял действиями трех подчиненных, которые, в свою очередь, руководили сотнями».
Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.
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Криминал , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Минск
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