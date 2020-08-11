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Останки 11 детей нашли на месте захоронения времен войны в Ленобласти 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Останки 11 детей нашли на месте захоронения времен войны в Ленобласти
Фото: Газета.Ru
В поселке Шапки Ленинградской области обнаружили останки 11 несовершеннолетних на месте массового захоронения времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в поселке Шапки ведутся раскопки в местах захоронений времен Великой отечественной войны.
"На данный момент обнаружено и производится извлечение 11 тел, предположительно, несовершеннолетних", — рассказал источник.
По словам представителя следственного управления СК РФ по Ленинградской области, на месте захоронения были обнаружены личные вещи, что свидетельствует о том, что останки принадлежат гражданским лицам. Также были найдены поли и гильзы, которыми могли быть убиты захороненные лица.
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Криминал , Ленинградская область
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