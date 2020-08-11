Адвокат Мамаева готов защищать Широкова 

Игорь Бушманов, защищавший в суде полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, прокомментировал инцидент с участием бывшего игрока сборной России Романа Широкова, который во время любительского матча избил судью.
По словам юриста, в случае обращения арбитром Никитой Данченковым в суд Широкову может грозить уголовное наказание. Бушманов также отметил, что при этом развитии событий будет готов взяться за защиту экс-футболиста.
"В случае, если потерпевший обратится в соответствующие органы с заявлением и у него будут диагностированы побои, будет установлен хулиганский мотив, то, возможно, по 116-й статье возбудят уголовное дело. Наказание там до двух лет лишения свободы, но возможно примирение сторон.
Я на таких делах особо не специализируюсь, дело Мамаева и Кокорина по квалификации было одним из самых легких в моей практике. Такие дела — бытовуха. Но если он обратится, то профессиональная обязанность и долг адвоката — защищать", — приводит слова Бушманова "Чемпионат.com".
Ранее актер Дмитрий Назаров назвал Широкова "самовлюбленным нахалом".