Адвокат Мамаева готов защищать Широкова 

По словам юриста, в случае обращения арбитром Никитой Данченковым в суд Широкову может грозить уголовное наказание. Бушманов также отметил, что при этом развитии событий будет готов взяться за защиту экс-футболиста.

"В случае, если потерпевший обратится в соответствующие органы с заявлением и у него будут диагностированы побои, будет установлен хулиганский мотив, то, возможно, по 116-й статье возбудят уголовное дело. Наказание там до двух лет лишения свободы, но возможно примирение сторон.

Я на таких делах особо не специализируюсь, дело Мамаева и Кокорина по квалификации было одним из самых легких в моей практике. Такие дела — бытовуха. Но если он обратится, то профессиональная обязанность и долг адвоката — защищать", — приводит слова Бушманова "Чемпионат.com".