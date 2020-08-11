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Участковый 11 лет жил в квартире пропавшего пенсионера 

Павел Тиунов и ещё 7 50 минут назад
Участковый 11 лет жил в квартире пропавшего москвича
Фото: РИА Новости
Столичный участковый придумал схему, по которой проживал в квартирах пропавших без вести пенсионеров, а также зарабатывал на сдаче недвижимости в аренду, сообщает Telegram-канал Mash. Правоохранителя задержали и обвинили в превышении должностных полномочий.
Речь о сотруднике отдела полиции в Басманном районе столицы Андрее Слабкине. В 2009 году страж порядка узнал, кто из пожилых людей, пропавших без вести, жил в квартире по договору соцнайма с имущественным департаментом Москвы.
Выбрав квартиру поближе к центру на улице Казакова, Слабкин поселился в ней, поскольку присвоит ее кроме исчезнувшего пожилого человека уже больше никто не мог.
Позже правоохранитель аналогичным образом переехал в квартиру в Гороховском переулке, а жилплощадь на Казакова сдал своей знакомой за 20 тысяч рублей в месяц.
В 2020 году схема была раскрыта коллегами Слабкина, его самого задержали и обвинили в превышении должностных полномочий. Если впоследствии суд признает его виновным, то ему грозит наказание вплоть до 4 лет лишения свободы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущий Андрей Малахов рассказал о задержании в Москве банды «черных риелторов», которые заключали с пенсионерами договоры пожизненной ренты, а
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Криминал , Происшествия , Андрей Малахов
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