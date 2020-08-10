Суд начал рассматривать дело младшей сестры Хачатурян

Бутырский суд Москвы начал рассматривать по существу дело в отношении младшей из сестер Хачатурян — Марии. На момент совершения убийства отца ее признали невменяемой, передает ТАСС. Процесс проходит в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Сейчас опрашиваются свидетели обвинения и потерпевших. Адвокат Ярослав Пакулин отмечал, что старшие сестры выступят в качестве свидетелей во время рассмотрения дела в отношении младшей из сестер и наоборот.

2 августа Крестине и Ангелине Хачатурян продлили меру пресечения и запрет определенных действий. Им дополнительно запретили участвовать в массовых мероприятиях.

Защита подсудимых просила изменить девушкам меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. До этого сестрам запретили пользоваться интернетом, общаться друг с другом, участниками процесса и со СМИ.

Согласно данным следствия, 27 июля 2018 года девушки в квартире по предварительном сговору нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком. От полученных травм он скончался.

Мотивом для совершения преступления называется острая личная неприязнь, что девушки признали сами. Они подвергались физическому и сексуальному насилию со стороны родителя — это было подтверждено биологическими экспертизами. Ангелину и Крестину считают виновными в умышленном убийстве, а Мария должна быть направлена на принудительное лечение.

Дело первых двоих рассмотрят присяжные. Отбор состоится 31 августа и будет проводиться в открытом режиме.