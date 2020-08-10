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Россиянку изнасиловали на школьной площадке 

Павел Тиунов 15 минут назад
Россиянку изнасиловали у школы во время пробежки
Фото: РИА Новости
Полицейские разыскивают лысого мужчину в спортивной форме, который изнасиловал молодую женщину, сообщает «Фонтанка.ру».
О преступлении правоохранителям в ночь на 10 августа сообщила мать потерпевшей.
По ее словам, накануне вечером на её 29-летнюю дочь, которая занималась спортом на школьном стадионе на Гражданском проспекте, напал неизвестный. Он избил женщину, а затем надругался над ней.
Отмечается, что злоумышленнику на вид 40 лет, он был одет в спортивную форму. Из отличительных примет потерпевшая припомнила отсутствие волос на голове. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее, как сообщал «Рамблер», московские полицейские заявили о задержании мужчины 1982 года рождения, который, по версии правоохранителей, за один день совершил два изнасилования в Чоботовском лесу. Первой жертвой предполагаемого насильника стала молодая девушка, второй — зрелая женщина. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
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Криминал , Происшествия , Фонтанка.Ру
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