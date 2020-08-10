Полицейские подбросили наркотики россиянам в Москве

В Москве задержали троих полицейских мобильного взвода отдела МВД по району Арбат за подброс наркотиков и вымогательство 300 тысяч рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, капитан полиции, старший сержант полиции и полицейский-водитель в звании сержанта 26 июня под предлогом проверки документов в центре столицы остановили автомобиль, в котором находились четыре человека. По версии следствия, силовики незаконно провели личный досмотр двух пассажиров, в ходе которого один из полицейских подбросил в рюкзак гражданина пакет с белым порошком, а затем его якобы обнаружил. «Наркодилеров» сковали наручниками и избили, а потом сотрудники МВД потребовали у них 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности.

Против полицейских возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «превышение должностных полномочий с применением насилия» и «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

В управлении МВД по Москве сообщили, что капитан и два сержанта будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание. Также к дисциплинарной ответственности привлекут их непосредственных руководителей.