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В Волгограде судью поймали на взятке в 20 миллионов рублей, пишет СМИ 

РИА Новости и ещё 17 58 минут назад
В РФ судью поймали на взятке в 20 млн рублей
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники ФСБ задержали федерального судью по делу о взятке в размере двадцати миллионов рублей, пишет портал "V1.ru" со ссылкой на источник в следственных органах.
По предварительной информации, речь идет о председателе Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. По версии следствия, она запросила названную сумму за помощь в освобождении из СИЗО местного бизнесмена Владимира Зубкова.
Сначала его супруга отдала судье пятнадцать миллионов рублей. После этого женщине якобы потребовалась большая сумма для "решения вопроса". В частности, судья попросила передать ей еще пять миллионов рублей. Жена Зубкова обратилась в ФСБ с заявлением, в котором описала данную ситуацию, и под контролем силовиков встретилась с судьей для передачи денег.

"Судья вела себя агрессивно, указывая на свой высокопоставленный статус и неприкосновенность", — рассказал источник.

Подчеркивается, что женщину застали при получении взятки в размере двух с половиной миллиона рублей.
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Криминал , Происшествия , Владимир Зубков , ФСБ , ФСИН , V1.Ru , Волгоград
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