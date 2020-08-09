В РФ судью поймали на взятке в 20 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали федерального судью по делу о взятке в размере двадцати миллионов рублей, пишет портал "V1.ru" со ссылкой на источник в следственных органах.

По предварительной информации, речь идет о председателе Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной. По версии следствия, она запросила названную сумму за помощь в освобождении из СИЗО местного бизнесмена Владимира Зубкова

Сначала его супруга отдала судье пятнадцать миллионов рублей. После этого женщине якобы потребовалась большая сумма для "решения вопроса". В частности, судья попросила передать ей еще пять миллионов рублей. Жена Зубкова обратилась в ФСБ с заявлением, в котором описала данную ситуацию, и под контролем силовиков встретилась с судьей для передачи денег.

"Судья вела себя агрессивно, указывая на свой высокопоставленный статус и неприкосновенность", — рассказал источник.

Подчеркивается, что женщину застали при получении взятки в размере двух с половиной миллиона рублей.