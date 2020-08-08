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Освобожденный из тюрьмы насильник убил обвинившую его женщину 

Lenta.ru 1 час назад
Насильник вышел из тюрьмы и убил свою жертву
Фото: Кадр: Fox News
Американец Ибрагим Буаичи (Ibrahim Bouaichi), освобожденный из тюрьмы из-за распространения коронавируса, убил обвинявшую его в изнасиловании женщину. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По данным издания, подозреваемый находился в тюрьме города Александрия, штат Вирджиния, без права освобождения под залог. Однако после начала пандемии COVID-19 адвокаты Буаичи ходатайствовали о его освобождении до суда под залог 25 тысяч долларов. Его отпустили из-под стражи в начале апреля, несмотря на возражение прокурора.
Пострадавшая, Карла Элизабет Домингес Гонсалес, выходец из Венесуэлы, выдвинула против него обвинения в декабре 2019-го. По ее словам, нападавший похитил, душил и изнасиловал ее. 29 июля Гонсалес была убита. После этого на сайте полиции появилось сообщение о розыске Буаичи, которого правоохранители описали как вооруженного и опасного. Преступник покончил жизнь самоубийством до того, как его успели арестовать полицейские.
В июле сообщалось о смерти бывшей учительницы Мэри Кей Летурно, осужденной в 1997 году за изнасилование студента, за которого она позднее вышла замуж. 33-летнюю американку осудили на семь лет тюрьмы за совращение 12-летнего подростка. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. О любовниках был снят телевизионный фильм.
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Криминал , Происшествия
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