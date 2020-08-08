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Эксперт рассказал, как распознать мошенника в частных объявлениях 

РИА Новости и ещё 1 53 минуты назад
Назван способ распознать мошенника в объявлениях
Фото: РИА Новости
На сервисах частных объявлений особенно распространено мошенничество с доставкой для покупателя и мошенничество с банковскими картами. Шанс вернуть свои деньги у тех, кто стал жертвой мошенников есть, но обманы на электронных площадках тяжело доказать с точки зрения уголовного права, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
По его словам, мошенничество с доставкой для покупателя легко осуществимо, а поскольку, речь идет о небольших суммах денег, многие пострадавшие не тратят время на заявления в полицию.
Пример — предлагается интересный товар по низкой стоимости, покупателю предлагают передать товар в определённое время, однако встреча срывается, и продавец советует воспользоваться службой сторонней доставки, а оплату осуществить на карту посредством перевода после проверки приобретаемого товара. Затем к вам обратятся еще раз и попросят перевести 300-400 рублей на курьера, после чего перестанут выходить на связь.
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Криминал , Другое , Происшествия
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