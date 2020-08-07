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В Омской области девушку, которая изнасиловала черенком лопаты мужчину, хотят посадить на 15 лет 

Новый Омск 1 час назад
Россиянка изнасиловала мужчину лопатой
Фото: ТАСС
Прокуратура выступила в прениях по громкому уголовному делу в отношении 22-летней жительницы села Михайловка Саргатского района, которая избила и изнасиловала соседа лопатой.
Напомним, 20 августа 2019 года в деревне после совместного распития спиртного у себя дома 22-летняя местная жительница жестоко избила 37-летнего мужчину, который был очень пьян и не желал уходить, а также изнасиловала его черенком от лопаты. Когда же мужчина скончался, девушка вытащила за ограду его тело и бросила на улице.
В октября того же года эта же сельчанка, выпивая в компании знакомых, поссорилась с одним из мужчин, который нелестно отозвался о ее отце, и когда 31-летний мужчина, который также был очень пьян, прилег на диван, прыгнула на него и нанесла множество ударов руками и ногами, отчего мужчина на следующий день скончался.
Вину в преступлениях она так не признала. Теперь ей вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), а также ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Недавно сторона гособвинения выступила в прениях, согласно которым суду предложено назначить для подсудимой наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии общего режима с назначением дополнительного наказания в виде 1,5 лет ограничения свободы после отбытия основного наказания, сообщают в региональной прокуратуре
Ожидается, что сегодня Саргатский районный суд огласит приговор.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Омская Область
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