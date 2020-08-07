В РФ девушка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей

Полицейские задержали 18-летнего жителя Владивостока , который, по версии следствия, обманул 16-летнюю знакомую на 93 тысячи рублей, назвав себя проводником между человеком и дьяволом и пообещав обеспечить исполнение желаний, сообщает УМВД по Приморскому краю

В полицию обратилась жительница Владивостока, рассказавшая, что мошенник обманул ее дочь. Как выяснили правоохранители, 16-летняя девушка встретила юношу, с которым ранее училась в одной школе. Тот рассказал, что увлекается магией и умеет гадать на картах, читать мысли, наводить порчи.

"Злоумышленник предложил с его помощью "продать душу дьяволу", так как он является проводником между человеком и дьяволом… За информацию о том, как это сделать, необходимо было заплатить шесть тысяч рублей — тысячу рублей за работу и пять тысяч рублей на материал для обряда, который он проведет без ее присутствия", — говорится в сообщении.

Юноша пообещал исполнение трех желаний и заявил, что тем, кто перешел на сторону дьявола, нельзя носить золотые украшения, обязав школьницу сдать ценности в ломбард, а деньги перевести ему. В ходе общения в соцсетях подозреваемый говорил, что связан с криминалом, и просил девушку полностью удалять переписку. Позже он уговорил ее отдать ему телефон и ноутбук.

"Сказав, что это необходимо для безопасности, чтобы их не поместили в психиатрическую больницу. В дальнейшем парень сообщил, что для их безопасности сжег вещи. После чего их общение прекратилось. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 93 тысячи рублей", — отмечает полиция.

Полиция задержала подозреваемого — 18-летнего местного жителя, он сознался. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину". Юноше грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.