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В Подмосковье задержали истязавшую ребенка саратовчанку 

ИА Regnum и ещё 5 1 час назад
В Подмосковье задержали истязавшую ребенка саратовчанку
Фото: Вести Подмосковья
В подмосковных Мытищах задержана 33-летняя жительница Саратова, подозреваемая в истязании собственного сына. Об этом сообщается на официальном сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.
По версии следствия, в период с июня 2018 по апрель 2019 года женщина вместе с сыном и супругом проживала в Мытищах. В этот же период она систематически причиняла физические страдания своему ребёнку, оскорбляя его и нанося побои. Эти действия зафиксированы на камеру, которая была установлена в квартире.
«Следователями и криминалистами по уголовному делу произведён осмотр места происшествия, назначены амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на данный момент ребёнок проживает с отцом. Следствие планирует ходатайствовать в суде о заключении подозреваемой под стражу.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Московская область , Мытищи , Саратов
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