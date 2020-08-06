В Подмосковье задержали истязавшую ребенка саратовчанку 

В подмосковных Мытищах задержана 33-летняя жительница Саратова , подозреваемая в истязании собственного сына. Об этом сообщается на официальном сайте главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

По версии следствия, в период с июня 2018 по апрель 2019 года женщина вместе с сыном и супругом проживала в Мытищах. В этот же период она систематически причиняла физические страдания своему ребёнку, оскорбляя его и нанося побои. Эти действия зафиксированы на камеру, которая была установлена в квартире.

«Следователями и криминалистами по уголовному делу произведён осмотр места происшествия, назначены амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент ребёнок проживает с отцом. Следствие планирует ходатайствовать в суде о заключении подозреваемой под стражу.