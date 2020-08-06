В Новой Москве задержан мужчина, избивший супружескую пару и обстрелявший их машину 

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в избиении супружеской пары в ходе бытового конфликта в Новой Москве . Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе УВД по в Троицкому и Новомосковскому административных округах (ТиНАО) ГУ МВД России по Москве.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщали, что в полицию обратилась женщина, сообщившая об огнестрельном ранении ее мужа. Полицейские установили, что в поселении Марушкинское, квартал № 62, неизвестные на автомобиле, решив похулиганить, умышленно выстрелили из травматического оружия по автомобилю Toyota Land Cruiser 200 несколько раз, а затем скрылись. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб, у женщины ссадины и ушиб. От госпитализации они отказались.

Как уточнили, в ГУ МВД по Москве неизвестные в ходе бытового конфликта напали на супружескую пару, а затем также избили их. "В результате оперативно-разыскных мероприятий

подозреваемый задержан на парковке одного из столичных торговых центров. Им оказался 34-летний житель Московской области, который был полностью изобличен в совершении данного противоправного деяния", — сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.