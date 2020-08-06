Расстрелявший коллег полицейский сделал заявление

Бывший старший прапорщик полиции Алексей Смирнов , расстрелявший коллег в Московском метрополитене, ходатайствовал о рассмотрении его дела судом присяжных. Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», на станции метро «Рязанский проспект» сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) Министерства внутренних дел ( МВД ) России Максим Веялко и Алексей Лимонов уличили Смирнова в получении взятки. Старший прапорщик открыл по ним огонь из пистолета.

Веялко скончался, Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении Смирнова было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На допросе он заявил, что расстрелял коллег в результате эмоционального всплеска, вызванного их попыткой спровоцировать дачу взятки.

Сегодня адвокаты экс-полицейского Михаил Кочергин и Александр Самухов сообщили ТАСС, что ходатайствовали о рассмотрении дела Смирнова судом присяжных.

Также они рассказали, что в ходе ознакомления с материалами дела обнаружили, что некоторые доказательства, собранные следствием, не отвечают требованиям уголовно-процессуального закона, а некоторые обстоятельства, имеющие непосредственное отношение к делу, были установлены не в полном объеме или не были установлены.