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Расстрелявший коллег полицейский выступил с требованием 

Артём Кульша 34 минуты назад
Расстрелявший коллег полицейский сделал заявление
Фото: ТАСС
Бывший старший прапорщик полиции Алексей Смирнов, расстрелявший коллег в Московском метрополитене, ходатайствовал о рассмотрении его дела судом присяжных. Об этом сообщает ТАСС.
В сентябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», на станции метро «Рязанский проспект» сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) Министерства внутренних дел (МВД) России Максим Веялко и Алексей Лимонов уличили Смирнова в получении взятки. Старший прапорщик открыл по ним огонь из пистолета.
Веялко скончался, Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении Смирнова было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». На допросе он заявил, что расстрелял коллег в результате эмоционального всплеска, вызванного их попыткой спровоцировать дачу взятки.
Сегодня адвокаты экс-полицейского Михаил Кочергин и Александр Самухов сообщили ТАСС, что ходатайствовали о рассмотрении дела Смирнова судом присяжных.
Также они рассказали, что в ходе ознакомления с материалами дела обнаружили, что некоторые доказательства, собранные следствием, не отвечают требованиям уголовно-процессуального закона, а некоторые обстоятельства, имеющие непосредственное отношение к делу, были установлены не в полном объеме или не были установлены.
Комментарии 18
Криминал , Происшествия , Алексей Смирнов , Алексей Лимонов , МВД , ИТАР-ТАСС
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