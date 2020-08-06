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Покойницу нашли живой через неделю после похорон 

Lenta.ru 27 минут назад
Покойницу нашли живой через неделю после похорон
Фото: globallookpress.com
Жительница индийского города Буландшахр, штат Уттар-Прадеш, явилась в полицию через неделю после того, как ее признали жертвой убийства и похоронили. Об этом сообщает сайт The Logical Indian.
27 июля полицейские в городе Газиабад обнаружили упакованное в чемодан тело женщины. Чтобы установить личность убитой, они опубликовали в соцсетях фотографии тела. Вскоре после этого в полицию явилась жительница города Алигарх и опознала в погибшей свою 24-летнюю дочь Варишу (Warisha). Тело доставили в Алигарх и похоронили 29 июля.
Муж Амир Хан (Amir Khan) и его родители избивали и унижали Варишу из-за приданого. После очередной ссоры 23 июля она сбежала из дома. Хана и его родственников поместили в тюрьму по обвинению в причинении смерти из-за приданого.
В понедельник, 3 августа, Вариша вернулась в Алигарх. Оказалось, что она ездила в город Ноида, где когда-то работала в компании, занимающейся электрооборудованием, и осталась там на несколько дней. Вариша сама пришла в полицейский участок в Алигархе и рассказала свою историю. После этого в полиции поняли, что тело из чемодана принадлежало другой женщине, а мать Вариши опознала ее по ошибке.
С мужа Вариши, ее свекра и свекрови сняли обвинения в убийстве, но они все равно останутся в тюрьме из-за избиений и унижений невестки.

«Мы продолжим расследование с целью установить личность убитой. Наши сотрудники сохранили внутренние органы и ДНК покойной. Это поможет нам идентифицировать женщину, чье тело нашли в чемодане», — сказал руководитель полиции Газиабада Каланидхи Наитхани (Kalanidhi Naithani).

Он отметил, что причина смерти женщины не была установлена.

«Мы можем принять меры в отношении матери Вариши и брата за ошибочное опознание тела», — сообщил дежурный офицер в Буландшахре Дикша Сингх (Diksha Singh).

Ранее сообщалось, что житель египетской деревни Кафр Аль-Хосар в мухафазе Шархия был найден блуждающим по кладбищу спустя четыре месяца после собственных похорон. Египтянина доставили в ближайшее отделение полиции.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Амир Хан , Алигарх , Буландшахр , Газиабад
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