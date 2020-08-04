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Мужчина пять лет скрывался в лесу от бандитов 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина пять лет скрывался в лесу от бандитов
Фото: Lenta.ru
Житель Великобритании пропал в 2015 году и считался убитым, но был найден полицейскими живым в лесу благодаря выложенным в Facebook селфи. Об этом сообщает издание New York Post.
35-летнего уроженца Литвы Рикардаса Пуисиса (Ricardas Puisys) в последний раз видели в графстве Кембриджшир в ноябре 2015 года. После его исчезновения полицейские расследовали дело об убийстве и выяснили, что он противостоял банде преступников, которая эксплуатировала его. В полиции не уточнили, о каких именно преступлениях идет речь.
Но теория об убийстве развенчалась, когда следователи обнаружили селфи Пуисиса, которые он публиковал в на секретной странице в Facebook. У аккаунта было 69 подписчиков, большинство из которых были родственниками литовца.
Полицейские организовали розыск и 1 июля нашли мужчину. Оказалось, что он жил в лесу вблизи города Уисбек в графстве Кембриджшир. «Мы предполагаем, что Рикардас принял решение сбежать, так как был жертвой преступления и ранее его эксплуатировали бандиты. Он сознательно спрятался и некоторое время ни с кем не разговаривал», — сказал старший детектив Роб Холл (Rob Hall).
«Сейчас он в безопасности, и мы очень плотно сотрудничаем с ним. Он получает необходимую поддержку после того, как жил в экстремально сложных условиях более пяти лет», — отметил он.
Ранее сообщалось, что житель Индонезии уже более десяти лет вынужден жить в пещере после того, как лишился жилья. У него не было денег на покупку дома, и он не хотел обременять дальних родственников, поэтому решил поселиться в ущелье на местном пляже Кокалукуна.
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Криминал , Литва , Великобритания
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