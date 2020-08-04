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Адвокат усомнился, придут ли присяжные по делу сестер Хачатурян на суд 

РИА Новости 19 минут назад
Придут ли на суд присяжные по делу сестер Хачатурян
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Дело старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, будет рассматриваться присяжными, сообщили в Мосгорсуде. Между тем адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин в интервью радио Sputnik не исключил, что для участия присяжных возникнут препятствия.
Дело Крестины и Ангелины Хачатурян, которые вместе с их младшей сестрой Марией обвиняются в убийстве отца, будет рассматриваться с участием коллегии присяжных. Об этом РИА Новости сообщили в Мосгорсуде.
Соответствующее решение приняли после предварительных слушаний, на суде присяжных настаивали адвокаты подсудимых.
Старшим сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору и грозит наказание на срок от 8 до 20 лет.
Выбор коллегии присяжных, в составе которой должно быть восемь основных и несколько запасных членов, назначен на 31 августа. Участники процесса смогут задавать им вопросы и отводить, если посчитают предвзятыми.
Пока нет окончательной ясности, как будет идти подготовка к процессу — эпидемиологическая обстановка может внести свои коррективы, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

"Сегодня суд вынес постановление, удовлетворено ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей, будем разбирать 31 августа. Решение было предсказуемо. Придут ли присяжные в связи с обстановкой эпидемиологической — трудно сказать, спрогнозировать. Будем надеяться, что все пройдет без проволочек. Ситуация достаточно непредсказуема, как она будет развиваться через месяц, сложно сказать, если пойдет в рост заболеваемость и снова объявят карантин, ничего не будет от нас зависеть", — сказал Алексей Паршин.

Прежние меры пресечения девушкам сохранены, плюс к этому введено дополнительное ограничение, добавил адвокат.
"Это запрет определенных действий, туда добавили запрет на участие в массовых мероприятиях. Это никак не меняет их положение, но логика запрета непонятна, поэтому мы будем обжаловать эту часть", — уточнил Алексей Паршин.
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна обнаружили 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами груди и шеи. По версии следствия, его убили дочери — Крестина, Ангелина и Мария (на тот момент несовершеннолетняя). Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире. Задержанных сестер поместили в СИЗО, затем им была смягчена мера пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии их освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но позже все же утвердила обвинительное заключение.
Младшая сестра на момент совершения преступления, по заключению экспертизы, не могла отвечать за свои действия, ей грозит принудительное лечение. Ее дело будет рассматриваться отдельно.
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Криминал , Общество , Статьи , Алексей Паршин , Михаил Хачатурян , Ангелина Хачатурян , Генпрокуратура РФ , ФСИН , ИА Sputnik
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