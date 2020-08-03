Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморец с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон 

РИА Новости и ещё 1 35 минут назад
Мужчина с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Житель Приморья, держа своего 7-месячного ребенка, угрожал поджечь баллон на участке с газовым оборудованием, сообщает в понедельник краевое УМВД РФ.

"Вечером в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району обратилась местная жительница. Она сообщила, что, находясь на балконе, заметила во дворе дома мужчину, который с маленьким ребенком на руках зашел за огражденную металлической сеткой площадку, где находится газовое оборудование, и угрожает, что сейчас подожжет газовый баллон", — сообщает в понедельник краевое УМВД РФ.

Прибывшие на место полицейские уговорили мужчину отказаться от поджога. Нарушителя задержали. Им оказался 23-летний ранее судимый житель поселка Липовцы. Ребенка передали матери — 32-летней сожительнице молодого человека. Позже малыша доставили в больницу для реабилитации на время разбирательства.
По данным ведомства, в семье есть еще трое детей, сейчас решается вопрос о из передаче в социальное учреждение.
Приморец же арестован, на него завели дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", ему грозит до двух лет лишения свободы.
Видео дня. В Костополе подрались кандидаты на пост мэра
Последние новости
"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия "Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии Аверин выстрелил Жигунову в голову Аверин выстрелил Жигунову в голову
Комментарии
Криминал , Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Путь в один конец
Путь в один конец
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Видео
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
00:11
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение