Мужчина с младенцем на руках угрожал поджечь газовый баллон

РФ. Житель Приморья, держа своего 7-месячного ребенка, угрожал поджечь баллон на участке с газовым оборудованием, сообщает в понедельник краевое УМВД

"Вечером в дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району обратилась местная жительница. Она сообщила, что, находясь на балконе, заметила во дворе дома мужчину, который с маленьким ребенком на руках зашел за огражденную металлической сеткой площадку, где находится газовое оборудование, и угрожает, что сейчас подожжет газовый баллон", — сообщает в понедельник краевое УМВД РФ.

Прибывшие на место полицейские уговорили мужчину отказаться от поджога. Нарушителя задержали. Им оказался 23-летний ранее судимый житель поселка Липовцы. Ребенка передали матери — 32-летней сожительнице молодого человека. Позже малыша доставили в больницу для реабилитации на время разбирательства.

По данным ведомства, в семье есть еще трое детей, сейчас решается вопрос о из передаче в социальное учреждение.

Приморец же арестован, на него завели дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", ему грозит до двух лет лишения свободы.