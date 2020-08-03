Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серийный убийца скормил крокодилам около 50 человек 

Lenta.ru и ещё 1 5 минут назад
Врач скормил 100 человек крокодилам и сбежал
Фото: Christian Hütter / imageBROKER.com / Globallookpress.com
В Индии пойман серийный убийца, который скармливал тела своих жертв крокодилам. Об этом сообщает CNN.
В 1995 году Девендра Шарма (Devender Sharma) стал жертвой мошенником и разорился. С тех пор он зарабатывал на жизнь преступлениями: сначала торговал поддельными газовыми баллонами, затем работал на черном рынке органов и, по его собственному признанию, провел более 125 нелегальных операций по пересадке почки.
В штате Уттар-Прадеш Шарма и его сообщники промышляли разбоем. Он вызывал такси, просил отвезти его в уединенное место и там убивал водителя. Чтобы замести следы, тело бросали в водоем с крокодилами, а машину продавали. Позднее Шарма признался, что по его вине погибли около 50 таксистов. Каждое убийство приносило ему около 270 долларов (в 2004 году эта сумма соответствовала 28 тысячам рублей).
В 2004 году Шарму арестовали и приговорили к пожизненному заключению, однако в январе 2020 года временно отпустили на свободу. Он должен был вернуться спустя 20 дней, но так и не сделал этого. Беглого заключенного нашли спустя шесть месяцев. 62-летний Шарма уехал в Дели, женился на вдове и не планировал возвращаться за решетку.
В 2002 году сообщалось, что в Коста-Рике крокодил съел заключенного, который сбежал из тюрьмы. Он рассчитывал перебраться в Панаму и погиб, когда пытался переправиться через реку Терраба на юге страны.
Последние новости
Crew Dragon успешно вернулся на Землю из первого пилотируемого полета Crew Dragon успешно вернулся на Землю из первого пилотируемого полета В Москве десантники подрались с росгвардейцами В Москве десантники подрались с росгвардейцами В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы» В Британии порассуждали о начале конца «последнего диктатора Европы»
Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Патриарх Кирилл объяснил свое богатство
Неелова «прошлась» по Гармашу
Неелова «прошлась» по Гармашу
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Little Big стала рекордсменом «Евровидения»
Little Big стала рекордсменом «Евровидения»
Видео
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
00:11
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение