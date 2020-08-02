На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя Киев . Об этом рассказала сама потерпевшая в инстаграме.

Ночью в купе пассажирки проник незнакомец. Он принялся избивать женщину. Проснувшись, она увидела, что нападавший был неодет. Луговая закричала, проснулся ее маленький сын, который тоже начал кричать и просить "не бить маму". Мужчина попытался ударить ребенка, но телеведущей удалось остановить его. Злоумышленник стал приставать к женщине.

Тогда Луговая убедила незнакомца выйти из купе, чтобы ее сын ничего не видел, тот согласился и увел девушку в свое купе. Однако мальчик стал громко кричать. Под предлогом того, что ребенка нужно успокоить, она покинула купе нападавшего, забрала сына, и они вместе босиком побежали к проводнице.

Однако работница поезда спала и не сразу поняла, что произошло. Тогда Луговая бросилась в соседний вагон, где ей помогли спрятаться от насильника. Нападавшего арестовали, начальник поезда распорядился охранять его, чтобы тот не сбежал. В Киеве мужчину сдали сотрудникам правоохранительных органов

Как пишет портал "112 Украина", в результате избиения у женщины на лице сильные гематомы, врачи диагностировали перелом челюсти. По предварительной информации, мужчина ехал в поезде "зайцем".