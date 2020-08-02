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Телеведущую избили и пытались изнасиловать в поезде 

Майк Габриелян и ещё 11 26 минут назад
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую. Инцидент произошел в поезде Мариуполь — Киев. О случившемся пострадавшая рассказала в инстаграме.
По её версии, ночью в купе проник незнакомец. Он был в одних трусах. Незваный гость принялся избивать женщину. Луговая начала кричать, проснулся её маленький сын, который стал плакать и просить «не бить маму». Тогда незнакомец попытался ударить мальчика, но телеведущей удалось его остановить.
Луговая рассказывает, что умоляла незнакомца выйти из купе, чтобы её сын ничего не видел. Он согласился и увёл жертву в свое купе. Мальчик стал громко кричать, она заявила насильнику, что нужно успокоить ребенка, и он разрешил ей покинуть купе. Луговая забрала сына, и они побежали к проводнице. Как выяснилось, та спала.
Тогда женщина спряталась у проводницы соседнего вагона, которая вызвала начальника поезда. Всей поездной бригаде совместно удалось скрутить насильника. В Киеве мужчину сдали сотрудникам правоохранительных органов.
Установлена личность подозреваемого — это трижды судимый Виталий Рудзько 1975 года рождения. Против него возбудили уголовное дело.
У женщины на лице сильные гематомы, врачи диагностировали перелом челюсти.

«В каждый зуб вставили шины, чтобы держали. Гематомы везде, по всей голове. Он с меня содрал серьги, украл их и мой паспорт», — сообщила пострадавшая в интервью.

По её словам, когда пострадавший бил ее и стремился изнасиловать, она кричала на весь вагон, но «никто не пришёл на помощь и никто не помог».
Проводница вагона призналась, что слышала крики, но побоялась зайти в купе. Спасла Луговую проводница из соседнего вагона.

«Она вызвала начальника поезда, и когда он пришел, со мной поговорил, они его задержали», — объяснила жертва насилия.

Позднее муж Луговой сообщил, что обидчик его супруги ехал в поезде зайцем, поэтому проводники просили не вызывать полицию и предлагали ей взятку.

«Они предложили взятку, чтобы она не доводила это дело до суда. Потому что, говорили, нас уволят с работы», — сказал он.

Малолетний свидетель насилия получил психическую травму. Он все время плачет и повторяет: «Мамочка, прости, что я тебя не спас». Ребенку предстоит пройти лечение.
Ранее «Рамблер» сообщал, что несколько мужчин избили на Украине полицейского до потери сознания. Суд поместил их под домашний арест.
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Криминал , Видео , Происшествия , МВД , Киев , Мариуполь
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