Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Безбилетник избил и пытался изнасиловать телеведущую в поезде на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
На украинскую телеведущую напали в поезде
Фото: РИА Новости
Украинская телеведущая Анастасия Луговая сообщила, что в поезде Мариуполь — Киев ее избили и пытались изнасиловать.
Луговая рассказала, что ехала в купе с ребенком. Ночью она проснулась от сильных ударов, передает «112 Украина».
Ее бил мужчина, который находился в купе только в трусах, передает РЕН ТВ.
Женщина закричала, из-за чего проснулся ее сын.

«Сын начал кричать и просить «не бить маму», на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына», — рассказала Луговая.

Нападавший снял нижнее белье и попытался изнасиловать ее. Женщина попросила дать ей возможность успокоить ребенка.

«Все время пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, на мои сопротивления говорил: «Будь умницей, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь», — сообщила она.

Луговая предложила уйти из купе, чтобы ребенок ничего не видел. Мужчина обмотался простыней, отвел ее к себе и заблокировал двери. Ребенок заплакал и Луговая попросила выпустить ее, чтобы успокоить сына, заявив, что тот может всех разбудить.
Как рассказала телеведущая, мужчина ее «отпустил, но сказал, чтобы вернулась», иначе он ее «найдет и будет хуже».
Женщина с сыном поспешила к проводнице. Та спала и не поняла, что произошло. При этом голый мужчина бросился к Луговой. Она с ребенком побежала в другой вагон, где принялась «кричать и стучать во все двери», но никто из пассажиров не вышел из купе, помогла ей только проводница.
Злоумышленник начал угрожать, что он нажмет стоп-кран и убежит, тогда начальник поезда приказал его охранять и не дать убежать.
В Киеве Луговую с сыном встретил ее муж, который вызвал полицию. Правоохранители сразу задержали злоумышленника.
Супруг рассказал, что после инцидента сотрудники поезда предлагали его жене деньги за молчание о случившемся. По его словам, нападавший ехал в поезде «зайцем», и, вероятно, проводники не хотели вызывать полицию, так как боялись увольнения из-за безбилетника в поезде.
Позднее стало известно, что на Луговую напал трижды судимый Виталий Рудзько. Он взят под стражу на два месяца без права выйти под залог.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Части тела рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге Части тела рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге Рядом с космодромом Байконур задержали педофила Рядом с космодромом Байконур задержали педофила Подозреваемый в ограблении банка заявил, что нашел на улицу сумку с миллионом Подозреваемый в ограблении банка заявил, что нашел на улицу сумку с миллионом
Комментарии
Криминал , Происшествия , РЕН ТВ , Киев , Мариуполь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец Бритни Спирс ответил на требования фанатов
Отец Бритни Спирс ответил на требования фанатов
Трампа раскритиковали за отношения с Россией
Трампа раскритиковали за отношения с Россией
Решена судьба напавшего на машину ФСО солдата
Решена судьба напавшего на машину ФСО солдата
Вассерман назвал последствия «вирусной депрессии»
Вассерман назвал последствия «вирусной депрессии»
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
«Это пятно он никогда не смоет»
00:15
«Это пятно он никогда не смоет»
Общество
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
03:32
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
00:12
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение