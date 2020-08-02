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В США заключенные сбежали из тюрьмы с помощью простого способа 

Lenta.ru 25 минут назад
В США заключенные сбежали из тюрьмы
Фото: РИА Новости
Двое заключенных сбежали из тюрьмы в американском штате Оклахома с помощью простого способа. Они спустились из окна 12 этажа исправительного учреждения по самодельной веревке из простыней. Об этом сообщает ABC 7.
Осужденные, 33-летний Хосе Балентин Эрнандес и 34-летний Пабло Даниэль Робледо, осуществили свой план утром в пятницу, 31 июля. Они привязали конец 100-метровой веревки к ножке металлического стола и разбили окно, чтобы спуститься на землю. В их камере полицейские обнаружили нарисованную от руки схему тюрьмы.
В процессе побега Эрнандес, отбывающий наказание за изнасилование и непристойное поведение, упал с высоты четвертого этажа и сломал лодыжку. Охранники заметили побег только спустя два часа. Им удалось обнаружить одного из беглецов прямо за периметром тюрьмы.
Его сокамерник Робледо смог преодолеть почти 10 километров до того, как его поймали полицейские. За пределами тюрьмы он переоделся в джинсы, рубашку и ковбойские сапоги. В настоящее время американца, обвиненного в убийстве, нападении и домашнем насилии, вновь поместили под арест. Отмечается, что он не признал вину и должен был повторно предстать перед судом 31 августа.
Тюрьма была открыта в 1991 году. Власти в ходе церемонии перерезания ленточки описали учреждение как максимально защищенное. Однако спустя два месяца произошел первый побег, участники которого также использовали простыни.
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Криминал , Происшествия , США
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