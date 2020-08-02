Раскрыты подробности расчленения рэпера

Ирина Скурту, которая является адвокатом Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера из Украины Энди Картрайта рассказала подробности расчленения музыканта.

Журналист задал юристу вопрос о "техничности" расчленения рэпера Кохал.

"Ничего техничного нет, проведено по суставам. Особые навыки не требуются", — ответила Скурту.

Она также рассказала, что жена покойного не стирала органы, а только одежду. По словам Скурту, обвиняемая утверждает, что сейчас бы она так не поступила с собственным супругом.

Адвокат также указала мотив ее подзащитной. Скурту заявила, что Кохал хотела "сохранить светлую память о муже". Поэтому женщина уничтожала отпечатки пальцев Картрайта, заключила адвокат.