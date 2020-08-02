У пенсионерки украли $100 тысяч в Москве

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Столичные правоохранительные органы разыскивают человека, совершившего кражу крупной суммы денег у пожилой москвички.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел, жительница дома на 10-й улице Соколиной горы заявила о краже. Полицейские выяснила, что злоумышленник подобрал ключи к замку входной двери и пробрался в квартиру.

Забрав находившиеся в шкафу 100 тысяч долларов, преступник скрылся.

Полиция начала доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает агентство городских новостей «Москва».