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Полиция Москвы ищет похитителя 100 тысяч долларов у пенсионерки 

Вечерняя Москва и ещё 3 18 минут назад
У пенсионерки украли $100 тысяч в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Столичные правоохранительные органы разыскивают человека, совершившего кражу крупной суммы денег у пожилой москвички.
Как уточнили в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел, жительница дома на 10-й улице Соколиной горы заявила о краже. Полицейские выяснила, что злоумышленник подобрал ключи к замку входной двери и пробрался в квартиру.
Забрав находившиеся в шкафу 100 тысяч долларов, преступник скрылся.
Полиция начала доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Москва
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